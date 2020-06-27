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İşte Manisa depreminin ön inceleme raporu!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından Manisa-Gölmarmara'daki 5,5'lik depremle ilgili hazırladığı ön inceleme raporunda "5-6 büyüklüğünde depremlerin gözlenmesi olağandır" denildi.

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Raporda, "Ege Bölgesi tektonik olarak açılma rejimine sahip olduğundan yoğun depremselliği vardır ve 5-6 büyüklüğünde depremlerin gözlenmesi olağandır" bilgileri yer aldı.

"Bölgenin yoğun depremselliği var"

Raporda, şu ifadelere yer verildi: Manisa'nın Gölmarmara, Akhisar ve Saruhanlı ilçeleri arasında saat 10. 21'de meydana gelen depremin moment büyüklüğü Mw=5.4, Richter büyüklüğü ML=5.5'dir. Sığ odak derinliğine (6-9 km) sahiptir. Depremin fay düzlemi çözümü kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu normal fay mekanizması göstermektedir.

İlksel sismolojik bilgilere göre depremin, doğrultusu ve eğimi ile uyumlu olarak Gölmarmara Fayı üzerinde meydana geldiği söylenebilir. Aynı bölgede 27 Mayıs 2017'de Mw 5.1 büyüklüğünde Gölmarmara ve Ozanca fayları arasında bir deprem daha meydana gelmiştir. Ege Bölgesi tektonik olarak açılma rejimine sahip olduğundan yoğun depremselliği vardır ve 5-6 büyüklüğünde depremlerin gözlenmesi olağandır.

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