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Tunceli Belediye Maçoğlu'nun eşi ve kızı da corona virüs'e yakalandı

Tunceli Devlet Hastanesi'nde corona virüs tedavisi gören Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu taburcu oldu, eşi ve kızının da testi pozitif çıktı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi altına alınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle evine gönderildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maçoğlu'nun, 22 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesine başvurduğu ve Kovid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

Maçoğlu ailesinin karantina sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu hastanemizde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tedavisi tamamlanmış olup, tedavisinin devamını evinde sürdürecektir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın takipleri hekimlerimiz tarafından yapılacaktır. Maçoğlu ailesinin karantina süreci devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı

Eşinin ve kızının da testi pozitif çıktı
Öte yandan, Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun eşi ve kızının da koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Maçoğlu ailesi, evlerinde karantinaya alındı.

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