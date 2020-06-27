BIST 114.668
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 390,68
HABER /  EKONOMİ

Benzine bir indirim daha geliyor! Motorinde daha fazla indirim olacak

Araç sahiplerini akaryakıtta sevindirecek yeni bir haber geldi.. Perşembe günü benzin fiyatlarına gelen 22 kuruşluk indirimin ardından pazartesi günü için yeni bir indirim daha geliyor. Bu sefer motorinde de gerçekleşmesi planlanan indirimler çerçevesinde motorinde 17 kuruş, benzin de ise 12 kuruş indirim bekleniyor.

Abone ol

Akaryakıtta çifte indirim yolda.. Motorinde 17 kuruş, benzin de ise 12 kuruş indirim bekleniyor. İndirimlerin pazartesi günü duyurulması bekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'de ham petrol stokları ve üretimin yükselmesi küresel piyasada arz fazlası endişeleri oluştururken, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı da artırıyor.

Kısıtlama kararlarıyla toparlanmaya başlayan ve bir ara 42 dolara kadar çıkan Bren petrolün varili hafta ortasında 40 doların altına gerileyince uluslararası piyasalardaki petrolün ton fiyatında da yüzde 8'den fazla düşüş yaşanmasına yol açmıştı.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde ilk indirim ise iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzine geldi. Benzin fiyatlarında 25 Haziran'da 22 kuruşluk indirim gerçekleşti.

Yeni indirimin kapısı aralandı 

Söz konusu indirimin ardından uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatında yaşanan düşüş yeni bir indirimin kapısını daha araladı.

Perşembeden cumaya gerçekleşen indirimler sonrası benzinin tonu 377 dolardan 364 dolara gerilerken, motorinin ton fiyatı ise 351 dolardan 346 dolara indi.

Benzin ve motorine indirim geliyor 

Ton fiyatlarında yaşanan indirim sonrası iç piyasadaki benzin ve motorin için indirim gündeme geldi. 29 Haziran Pazartesi günü pompa fiyatlarına yansıması beklenen indirimlerin benzinde 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş şeklinde olacağı öngörülüyor.

İndirimlerin ardından Ankara'da benzinin litre fiyatı 6,23 liraya, İstanbul'da 6,17 liraya, İzmir'de ise 6,57 liradan 6,23 liraya inecek. Motorinde ise İstanbul'da litre fiyatı 5,71 liraya, Ankara ve İzmir'de 5,78 liraya gerileyecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Emekli vatandaşa çifte müjde! Zamlı maaş ve ikramiyeler için tarihler belli oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Seçim barajı sistemi değişiyor! İşte Erdoğan'ın masasındaki 4 alternatif
Türkiye Almanya arasındaki seyahat kısıtlamasının nedeni ortaya çıktı
Akitçi Karahasanoğlu Fatih'in portresinin alınmasına sert çıktı: Yarım metrekarelik boyalı bez
YKS için getirilen 'sokağa çıkma' kısıtlaması başladı
İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama 1 ölü 10 yaralı
Diyarbakır’da Türk doktorlardan büyük başarı koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi'
ÖNCEKİ HABERLER
Tokat'ta sınava geç kalan öğrencileri motorize ekipler yetiştirdi
Macaristan’dan TürkAkım kararı! Proje hayata geçiriliyor
Yaz Kur'an kursları uzaktan eğitime pazartesi günü başlıyor
Vatandaşlar şikayet etti! BDDK, 16 mali kuruluşa cezayı kesti
PKK'nın kış üslenmesi için hazırladığı sığınakların yerini yakalanan terörist deşifre etti
Kurban Bayramı tatili uzadı mı kaç gün tatil oldu?
Yorumlar 4 yorum