Benzine bir indirim daha geliyor! Motorinde daha fazla indirim olacak

Araç sahiplerini akaryakıtta sevindirecek yeni bir haber geldi.. Perşembe günü benzin fiyatlarına gelen 22 kuruşluk indirimin ardından pazartesi günü için yeni bir indirim daha geliyor. Bu sefer motorinde de gerçekleşmesi planlanan indirimler çerçevesinde motorinde 17 kuruş, benzin de ise 12 kuruş indirim bekleniyor.

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Akaryakıtta çifte indirim yolda.. Motorinde 17 kuruş, benzin de ise 12 kuruş indirim bekleniyor. İndirimlerin pazartesi günü duyurulması bekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'de ham petrol stokları ve üretimin yükselmesi küresel piyasada arz fazlası endişeleri oluştururken, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı da artırıyor.

Kısıtlama kararlarıyla toparlanmaya başlayan ve bir ara 42 dolara kadar çıkan Bren petrolün varili hafta ortasında 40 doların altına gerileyince uluslararası piyasalardaki petrolün ton fiyatında da yüzde 8'den fazla düşüş yaşanmasına yol açmıştı.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde ilk indirim ise iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzine geldi. Benzin fiyatlarında 25 Haziran'da 22 kuruşluk indirim gerçekleşti.

Yeni indirimin kapısı aralandı

Söz konusu indirimin ardından uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatında yaşanan düşüş yeni bir indirimin kapısını daha araladı.

Perşembeden cumaya gerçekleşen indirimler sonrası benzinin tonu 377 dolardan 364 dolara gerilerken, motorinin ton fiyatı ise 351 dolardan 346 dolara indi.

Benzin ve motorine indirim geliyor

Ton fiyatlarında yaşanan indirim sonrası iç piyasadaki benzin ve motorin için indirim gündeme geldi. 29 Haziran Pazartesi günü pompa fiyatlarına yansıması beklenen indirimlerin benzinde 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş şeklinde olacağı öngörülüyor.