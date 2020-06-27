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Diyarbakır'da aynı aileden 5 sivili şehit eden terörist yakalandı

DİYARBAKIR’da yaklaşık 4 yıl önce düzenlenen ve aynı aileden 5 kişinin ölümüne, 9 polisin de yaralanmasına neden olan bombalı saldırının faili terörist, noterde işlem yaptığı sırada yakalandı.

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Diyarbakır’da 10 Ağustos 2016’da Sur ilçesi eski Mardin yolu üzerinde bulunan On Gözlü Köprü civarında polis aracının geçişi sırasında teröristler tarafından bomba yüklü araç infilak ettirilmiş, olayda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetmiş, 9 polis de yaralanmıştı.

Olayla ilişkili ve irtibatlı olduğu değerlendirilen teröristin yakalanması için çalışma başlatıldı. 3 ay önce düzenlenen operasyonla yakalanamayan Mehmet Eliaçık isimli terörist, 22 Haziran 2020’de Diyarbakır 3. Noter'de işlem yaparken yakalandı. Yakalanan terörist Mehmet Eliaçık, bugün sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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