Göztepe, sahasında Aytemiz Alanyaspor’la berabere kaldı

Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe, sahasında Aytemiz Alanyaspor’la 3-3 berabere kaldı. 6 golün olduğu müsabakada Göztepe, 3 kez geriye düşmesine rağmen üçünde de beraberliği yakaladı.

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Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından galibiyeti bulunmayan iki ekibin mücadelesinde Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor 3-3 berabere kaldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda toplam 6 golün olduğu müsabakada Göztepe, 3 kez geriye düşmesine rağmen üçünde de beraberliği yakaladı.

3-3 eşitlikle tamamlanan müsabakadan sonra Göztepe, puanını 38'e, Aytemiz Alanyaspor ise 45'e çıkardı.

En son erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettikten sonra lige verilen aradan sonra iki maçta Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a ise 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı.

Aynı periyotta Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, ligde dış sahada üst üste 5. maçında da galibiyet alamadı.

Göztepe: 3 - Alanyaspor: 3

Stat: Göztepe Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Borges xx, Soner Aydoğdu x (Halil Akbunar dk. 75 x), Mossoro xx (Castro dk. 68 xx), Tripic xx (Napoleoni dk. 68 xxx), Serdar Gürler xx, Wilzeck x (Deniz Kadah dk. 59 xx)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Kerem Atakan, Poko, Yalçın Kayan, Atınç Nukan, Murat Paluli

Teknik Direktör: İlhan Palut

Alanyaspor: Marafona xx, Juan Fran xx, Tzavellas xx, Caulker x, Kaan Kanak xx, Ceyhun Gülselam xx, Salih Uçan xx (Musa Çağıran dk. 81 ?), Efecan Karaca xxx, Bakasetas xx, Fernandes x (Campos dk. 46 x (Onur Bulut dk. 71 x), Cisse xxx (Mustafa Pektemek dk. 90+4 ?)

Yedekler: Eray Birniçan, Baiano, Welinton, Lokman Gör, Umut Güneş, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Efecan Karaca (dk.4), Cisse (dk. 45+3 ve dk. 63) (Alanyaspor), Serdar Gürler (dk. 11), Alpaslan Öztürk (dk. 49), Napoleoni (dk. 89) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Borges, Alpaslan Öztürk, Titi (Göztepe) Caulker, Juan Fran (Alanyaspor)