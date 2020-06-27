Fenerbahçe Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı özet ve golleri

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin golleri Vedat Muriç ve Ozan Tufan’dan (2) gelirken, konuk ekibin gollerini ise Youssouf ile Donald kaydetti.

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Süper Lig'de 29. hafta maçında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'nin gollerini 70. dakikada Vedat Muriç, 90 ve 90+6 dakikada Ozan Tufan kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golleri 81. dakikada Youssouf Ndayishimiye ve 89. dakikada Mitchell Donald'dan geldi.

Sarı-lacivertliler, sarı kart gören Garry Rodrigues cezalı duruma düştü. Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre 65'te ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 46'ya yükseltti. Yeni Malatyaspor 28 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırlayacak. BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

FENERBAHÇE 3-2 YENİ MALATYASPOR

90' GOL... Fenerbahçe 2-2 Yeni Malatyaspor (Ozan Tufan)

89' GOL... Fenerbahçe 1-2 Yeni Malatyaspor (Donald)

85' Karşılaşmada son 5 dakikalık bölüme girilirken ev sahibi yeniden öne geçmek için rakibini zorluyor.

83' Fenerbahçe'de Hasan Ali oyundan alındı ve yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.

81' Fofana'nın serbest vuruştan yaptığı ortada topa yükselen Youssouf Ndayishimiye, kafa vuruşuyla skora denge getirdi.

81' GOL... Fenerbahçe 1-1 Yeni Malatyaspor (Youssouf)

70' GOL... Fenerbahçe 1-0 Yeni Malatyaspor (Vedat Muriç)

65' Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Emre Belözoğlu'na yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

63' Fenerbahçe'de Jailson, yerini Emre Belözoğlu'na bırakıyor.

61' Malatyaspor'da bir oyuncu değişikliği daha: Karim Hafez çıktı, Kjartansson girdi.

56' Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin pasında ceza sahasında şutunu çeken Umut Bulut takımını 1-0 öne geçirme şansı yakaladı ancak başarılı olamadı. Altay'ın müdahalesi sonrası direkten dönen topta Gustavo tehlikeyi uzaklaştırdı.

52' Kullanılan kornerde Chebake topu uzaklaştırdı.

50' İki Fenerbahçeli oyuncuyu peşine takan Robin Yalçın'ın hızla rakip yarı alana taşıdığı topta ceza sahası dışından çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

46' Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada Arturo Mina araya girdi.

43' Oyuna devam edemeyen Teenage Hadebe, yerini Mustafa Akbaş'a bıraktı.

39' Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Luiz Gustavo kafayla topu uzaklaştırdı.

37' Dirar'ın sağ kanattan gönderdiği orta doğrudan dışarıya çıktı.

35' Vedat Muriqi'nin ceza sahası içindeki Rodrigues'e gönderdiği hızlı pasta savunma araya girdi.

30' Muriç'in şutu Hadebe'ye çarptı. Ardından Ozan Tufan'ın röveşata denemesinde top dışarı çıktı.

27' Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez'in sol kanattan çizgiye inerek yaptığı ortada Serdar Aziz araya girdi ve tehlikeyi önledi.

22' Acquah'ın sağ kanat koridorunda attığı pasta Sadık hareketlenmedi, top dışarı çıktı.

21' Malatyaspor'un kornerinde Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı, dönen topta kaptan Murat Yıldırım'ın şut girişimi üstten dışarı çıktı.

18' Acquah'ın gönderdiği yüksek topta Gökhan Töre ceza sahası içinde hareketlendi, kaleci Altay ondan önce davranarak topu aldı ve oyunu kurdu.

16' Fenerbahçe sol kanattan Garry Rodrigues ile hücuma çıktı fakat top kaybı yaşadı.

14' Rodrigues, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam ediyor.

13' Muriç'in pasında, ceza sahası içindeki Rodrigues topla buluşamazken, pozisyonun ardından bir sakatlık geçiriyor.

10' Fenerbahçe'de sol kanatta süratlenen Garry Rodrigues, Muriç'i topla buluşturamadı, araya savunma girdi.

8' Gökhan Töre, Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

6' Yeni Malatyspor'da Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

3' Mehmet Ekici serbest vuruşu kullandı ve topu direkt olarak kaleye gönderdi. Kaleci Farnolle topu kolayca kontrol etti ve oyunu eliyle hemen başlattı.

2' Robin Yalçın'ın müdahalesi sonucu Mehmet Ekici yerde kaldı ve hakem faul kararı verdi.

1' Maç başladı.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Mehmet, Rodrigues, Muriqi.

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut.