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Erzincan'da panik! Koronavirüs testi pozitif çıkan genç hastaneden kaçtı

ERZİNCAN Mengücek Gazi Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi hastaneden kaçtı...

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Erzincan’da korona virüs testi pozitif çıkan 1 kişi hastaneden firar etti. Erzincan merkezdeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, korona virüs testi pozitif çıkan E.Ç. (21) hastaneden firar etti.

Hem kendi canını hem de başkalarını tehlikeye attı

E.Ç., rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye gitti. Burada korona virüs testi yapılan E.Ç’ye korona virüs teşhisi kondu. Tedaviyi kabul etmeyen E.Ç., hastaneden kaçtı. Hem kendi canını hem de çevredekilerin canını hiçe sayan şüphelinin yakalanması için kentte güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

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