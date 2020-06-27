ÖSYM'den son dakika YKS-TYT-Soru kitapçığı açıklaması

ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı.

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ÖSYM'nin YKS'de adaylara yönelttiği sorulardan 4'ünün fotoğrafı internette dolaşıma sokuldu. ÖSYM sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar sonrası konuya ilişkin açıklama yaptı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada soruların sınav sonrası sızdırıldığını kabul ederek, "2020-YKS 'nin ilk oturumu olan TYT 188 sınav merkezimizde güvenle tamamlanmıştır. Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır. ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz." denildi.