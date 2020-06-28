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Adana'da korkunç infaz! Polisler evde göğsünden vurulmuş hade buldu

ADANA'da silah sesi ihbarı üzerine bir apartmana giren polisler, evde göğsünden vurulmuş halde ölmüş bir adamın cesedini buldu..

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Adana'da göğsünden vurulmuş halde bulunan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi 100. Yıl Mahallesi 85141. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda duyulan silah sesi üzerine, olay yerine polis çağrıldı.

Göğsünden vurulmuş halde bulundu

Ekipler, 3. kattaki eve girdiklerinde, yerde göğsünden vurulmuş halde bir erkek buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, kimliği öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.

Vuran kişi karakola gidip teslim oldu

Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin, karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

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