FETÖ'cü Zekeriya Öz'e atıldığı söylenen yumruk şehir efsanesine dönüşmüş!

FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz'ün Almanya'da bir restoranda yumruklandığı iddiası gündeme geldi. FETÖ’nün Almanya’daki merkez üssü gibi olan Mannheim’da yumruk iddiası şehir efsanesine dönmüş...

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Hürriyet, firari eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün yumruklandığı iddia edilen Almanya’nın Mannheim kentinde söylentilerin peşine düştü. Konuştuğumuz Türkler, firari Zekeriya Öz’ün buraya geldiğini, yumruk yediğini duyduklarını ancak kendi gözleriyle görmediklerini söylüyor ve hemen ardından da ekliyor: “Abi o vatan hainini görsek önce biz hallederiz!”

Hakkında tutuklama kararı çıkacağını önceden haber alıp 10 Ağustos 2015’te gece yarısı kayıplara karışan firari FETÖ’cü eski savcı Zekeriya Öz Almanya’nın birçok kentinde görüldü. Ancak nerede saklandığı bir türlü tam aydınlık kazanmadı. Almanya şimdi firari Öz’le ilgili yeni bir olayla çalkalanıyor. Olayın yaşandığı yer iddialara göre Mannheim kenti. 309 bin nüfuslu Mannheim, Almanya’da Türk nüfusun yoğun olduğu kentlerden. Kentin tarihi meydanı Marktplatz’ın adı “Little İstanbul” (Küçük İstanbul). Cağ kebaptan taş fırın pideye, pastaneden baklavacıya, kuyumcudan çeyiz eşyalarına kadar tamamen Türk işyerleri hakim buraya ve kentin en canlı mahallesi burası.

'Yumruk yedi' iddiası

Tarihi Marktplatz yanındaki bu küçük İstanbul’un kebap restoranları o kadar ünlü ki, Frankfurt ve çevre kentlerden Türkler akşam yemeği yemeye buraya geliyor. Şimdi burası bir Zekeriya Öz olayıyla gündemde ve yaklaşık iki yıl önce yaşandığı iddia edilen bir olayı konuşuyor.

İddialar şöyle: Zekeriya Öz yanında iki koruma ve iki FETÖ’cü iş insanıyla bir akşam bu Küçük İstanbul’a geldi. Meydana hakim İstanbul Restoran’da yemek yemek için oturdu. Ancak oradan geçen Türkler Zekeriya Öz’ü hemen tanıdı ve “Sen burada utanmadan hangi yüzle dolaşıyorsun” diye Zekeriya Öz’ü yumrukladı. Bu sırada orada bir Türk televizyon ekibi çekim yapıyordu. Birileri ‘Ne yapıyorsunuz, televizyon çekiyor’ diye uyardı. Yumruğu yiyince, burnu kanayan Zekeriya Öz yanında korumalarıyla bir başka Türk restoranına sığındı. Türk restoran sahibi rahatsız oldu ve Öz’ün adamlarıyla restoranı terk etmesini istedi. Olay polise intikal etmedi.

Olay şehir efsanesine dönüşmüş durumda

Mannheim’da bu söylentilerin peşine düştük. İstanbul restoran başta olmak üzere bu mahallenin ünlü restoranlarında görgü tanığı aradım. Garsonlar, aşçı ve restoranlarla konuştum. Hepsi ‘palavra’ diyor. İstanbul restoranın aşçısı “Ben burada 12 yıldır çalışıyorum. Ben böyle bir olaya ne tanık oldum ne de işittim” dedi. Aralarında duydum diyenler var. Ama kimden duyduğunu hatırlamıyor veya söylemek istemiyor. Olay bir şehir efsanesine dönüşmüş durumda.

İki sene önce yemek için restorana gitmiş

Meydanın yanındaki Lale restoranın sahibiyle konuşuyorum. Böyle bir olaya tanık olmamış. Ama Zekeriya Öz iki yıl önce bir kere restoranına gelmiş. Olayı şöyle anlattı:

Ben evdeydim. Çalışanlar aradı. Abi şimdi Kanal D’de canlı yayındayız dediler. Hemen televizyonu açtım. Baktım benim restoranı gösteriyorlar. Zekeriya Öz cam kenarında oturuyor, yanında adamlarla. Hemen işyerine telefon açtım, ‘Derhal restoranı terk etsinler’ dedim. Gitmişler. Bir daha da ne gördüm ne rastladım. Mannheim yakınlarında Ren Nehri kenarındaki Speyer’de lüks bir villada kaldığı iddia edilen Zekeriya Öz, iddialara göre şimdi daha çok Köln’e takılıyor. Kentte Türk restoran ve kafelerine, Fatih Camisi’ne gittim ve “Zekeriya Öz burada yaşıyormuş, haberiniz var mı” diye sordum. Hemen hepsi, “Abi o vatan hainini görsek, senden önce biz hallederiz” dediler. Bir döner kebap büfesi çalışanı “Biz de basından okuyoruz. Belki buraya gelmiş döner yemiştir. Ama ben simasını bile tanımıyorum” dedi.

Villada mı saklanıyor?

Mannheim’ın Küçük İstanbul mahallesinde konuştuğumuz Türkler, firari Zekeriya Öz’ün buraya geldiğini duyduklarını, ancak kendi gözleriyle görmediklerini söylüyor. Hemen hepsi ‘Speyer’de bir villada kalıyormuş’ diyor. Hatta biri “Villa öyle sıkı korunuyormuş ki, kimse villaya yanaşamıyor. Hemen polis geliyor” dedi. Speyer’e gidip Türk basınında da daha önce geniş yer alan Ren nehri kenarındaki Hafenstrasse caddesi üzerinde nehre bakan bu villalara baktım. Nehirde yatlar var. Villaların pencere ve balkonları nehre nazır. Ama ne koruma var ne polis. Speyer Mannheim’dan yaklaşık 30 km uzaklıkta. Burası Almanya’nın en eski kentlerinden. Kentteki tarihi mimari ve abidevi kiliseler tarihi zenginliğini simgeliyor. Bu kentte çok az Türk yaşadığı için Zekeriya Öz’ün buraya yerleştirildiği söyleniyor.

Öz'ü saklayan kişi

FETÖ’nün firari savcısı Zekeriya Öz’ü Almanya’daki villasında ağırladığı iddia edilen emekli pilot Albay Fatih Durmuş da FETÖ şüphelisi çıktı. Fatih Durmuş hakkında Bursa’da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla açılan bir soruşturma bulunuyor. İlişkilerinin deşifre olmasının ardından Zekeriya Öz, Fatih Durmuş’un villasından bir süre önce taşındı. Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, 6 Haziran’daki köşe yazısında Fatih Durmuş’un kurmaylık eğitimindeyken 5 Aralık 2006’da rahatsızlığı nedeniyle emekli olduğunu yazmıştı. İddialara göre, emekli Pilot Albay Fatih Durmuş, önce ABD’ye ardından da Almanya’ya gitmiş ve bu ülkede İstikbal Mobilya’nın temsilciliğini almıştı. Fatih Durmuş’un 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi öncesi mart ayında Türkiye’ye geldiği ve Akıncı Üssü darbe girişimi davasında yargılanan Hava Kuvvetleri Merkezi Amiri Kurmay Albay Devrim Orhan ile görüştüğü de iddialar arasında...

FETÖ’nün finans merkezi Mannheim

‘Zekeriya Öz niçin Mannheim’a geldi’ sorusuna yanıtlar ise şöyle: Mannheim FETÖ’nün finans merkezi. Burada FETÖ’cülerin kurduğu Aktif İşadamları derneği var. Şimdi bu dernek dağılmış. Ama eski başkanları ve yöneticileri bu küçük İstanbul’da pastane, restoran, fırın işletiyorlar ve buranın esnaflarından. FETÖ’cüler Mannheim’da örgütlenmeye onlarla başlamış. Ardından burada lise ve ortaokul dengi Sema Schule’yi açmışlar. Bunu Türkiye’den gönderilen FETÖ örgütçüleri imamlar, abi ve ablalar izlemiş. Sahnede bu Aktif İşadamları var, ama perde arkasında Gürcistan ve Türkiye’den gönderilen imamlar karar veriyor.

Yayılmak için yapılan aktiviteler

FETÖ’CÜ Aktif İşadamları giderek büyümüş ve her hafta işverenlere binada kahvaltılar vererek, başka kentlerdeki Türk iş insanlarına ziyaretler düzenleyerek, ağı diğer kentlere yaymışlar. Mannheim, örgütün bir merkez üssüne dönüşmüş. Türkiye’den Antakya’dan çok kültürlü adı altında koro ve orkestralar getirerek, konser etkinlikleri düzenlemişler. Bu tür etkinlikleri daha çok Alman toplumuna açılmak amacıyla kullanmışlar. Speyer kentinin en tarihi kiliselerinden Gedaechtniskirche’de (Anı kilise) Alman kamuoyuna yönelik bir Konserde “Sarı Gelin” parçasını Türkçe, Ermenice, Kürtçe seslendirmişler. Ayrıca Türk Alman doktorları bir araya getiren toplantılar yemekler vermişler.

"17-25 Aralık olayları ve darbe girişimiyle uyandım"

Bu gelişmelerden etkilenen Türk mahallesinin esnafları da “Bunlar eğitime yatırım yapıyor, gençlere hizmet ediyor” diye desteklemiş. İsmini açıklamayan bir esnaf şöyle anlattı: “Bunlar bizim işyeri komşularımız. Davetlerine gittik. Okula destek verdik. Ama bunların böyle vatan haini olacaklarını, bu kadar sinsi olduklarını düşünemedik. Hepimiz iyi niyetli yaklaştık. Ama sonra gördük bunların mafyavari çalıştıklarını.” Hatta aralarında ABD’nin Pennsylvania eyaletine gidip FETÖ elebaşını ziyaret edenler de var. İsmini vermeyen ziyaretçi şöyle anlattı: “Namazda bize imamlık yaptı. Ama kendisini namaz esnasında görmedik. Sonra bizi o bilinen koltuğunun olduğu odasında kabul etti. Ben çok safça bunların iyi niyetli olduğunu sanıyordum. Ama 17-25 Aralık olayları ve darbe girişimiyle uyandım. Hemen bağlarımı kestim.”

“Little İstanbul”

Kentin tarihi meydanı Marktplatz’ın adı “Little İstanbul” (Küçük İstanbul). Cağ kebaptan taş fırın pideye, pastaneden baklavacıya, kuyumcudan çeyiz eşyalarına kadar tamamen Türk işyerleri hakim buraya.