Türkiye'nin dört bir yanı YKS heyecanı yaşıyor aileler dualarla destek oluyor
TÜRKİYE'de milyonlarca öğrenci yeni bir yola başlayacakları YKS sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne başladı.
Türkiye'de üniversite hayali kuran milyonlarca aday, aylardır hazırlık yaptıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ikinci oturumu olan AYT'ye başladı. Aileler evlatlarına dışarıdan okudukları dualarla destek oldu. İşte ülkemizden objektiflere yansıyanlar.
Ankara'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için öğrenciler okullara alındı
Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için öğrenciler okullara alındı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.
Mersin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için sınava giren öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı.