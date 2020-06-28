Türkiye'nin dört bir yanı YKS heyecanı yaşıyor aileler dualarla destek oluyor

Türkiye'de üniversite hayali kuran milyonlarca aday, aylardır hazırlık yaptıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ikinci oturumu olan AYT'ye başladı. Aileler evlatlarına dışarıdan okudukları dualarla destek oldu. İşte ülkemizden objektiflere yansıyanlar.