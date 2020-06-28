Türkiye koronavirüs salgınında kaçıncı sırada? İşte ilk 15 ülke sıralaması

TÜRKİYE, koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 53'üncü, can kaybı sayısında 42'nci sırada yer alıyor.

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Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Covid-19'a yakalananların sayısı 10 milyon 51'e ulaştı. Yeni tip Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 577 bin 368 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (1 milyon 284 bin 214), Rusya (627 bin 646), Hindistan (529 bin 331), İngiltere (310 bin 250), İspanya (295 bin 549), Peru (272 bin 364), Şili (267 bin 766), İtalya (240 bin 136), İran (220 bin 180) ve Meksika (208 bin 392) oldu. Türkiye'deki vaka sayısı ise 195 bin 883'e ulaştı.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Katar, vaka sayısında 1. sırada

Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, San Marino, Vatikan, Şili, Bahreyn, Andorra, Kuveyt, Mayotte, Peru, Singapur izliyor. Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, Birleşik Krallık, İspanya İtalya, İsveç, Fransa, ABD, Hollanda izliyor.

Türkiye kaçıncı sırada?

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 195 bin 883 vaka ile dünyada 53'üncü; 5 bin 82 ölüm ile 42'nci sırada bulunuyor. Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 13'üncü, ölüm sayısında da 18'inci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD

Brezilya

Rusya

Hindistan

Birleşik Krallık

İspanya

Peru

Şili

İtalya

İran

Meksika

Pakistan

Türkiye

Almanya

Suudi Arabistan



Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD

Brezilya

Birleşik Krallık

İtalya

Fransa

İspanya

Meksika

Hindistan

İran

Belçika

Almanya

Rusya

Peru

Kanada

Hollanda