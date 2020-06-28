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Kayseri'de 16 yaşındaki genç kız kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

KAYSERİ'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki Z.K. defalarca bıçaklanarak öldürüldü...

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Kayseri'de kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 16 yaşındaki çocuk, bıçaklanarak öldürüldü. İHA'nın haberine göre, önceki gün gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anafartarlar Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre F.M. ile Z.K. (16) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.M. üzerindeki bıçakla Z.K.'ye saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Z.K., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri F.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen F.M., adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 16 yaşındaki çocuk, bıçaklanarak öldürüldü.

İHA'nın haberine göre, önceki gün gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anafartarlar Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre F.M. ile Z.K. (16) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.M. üzerindeki bıçakla Z.K.'ye saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Z.K., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri F.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen F.M., adliyeye sevk edildi.KAYSERİ'de 

Kayseri'de kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 16 yaşındaki çocuk, bıçaklanarak öldürüldü.

İHA'nın haberine göre, önceki gün gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anafartarlar Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre F.M. ile Z.K. (16) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.M. üzerindeki bıçakla Z.K.'ye saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Z.K., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri F.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen F.M., adliyeye sevk edildi.

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