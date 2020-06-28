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Mehmet Ekici'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

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Fenerbahçe'nin, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanıp oyunu terk etmek zorunda kalan Mehmet Ekici'nin son durumu belli oldu.

Yırtık tespit edildi
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ekici'nin gerçekleştirilen muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ bacak üst arka adalesindeki bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

3 hafta yok
Açıklamada Mehmet Ekici'nin tedavisine başlandığı aktarıldı. Mehmet Ekici'nin en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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