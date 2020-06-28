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Beşiktaş Vida'yı satıyor! İşte istenen rakam

Domagoj Vida'yı elden çıkarmak isteyen Beşiktaş, bonservis bedelini belirledi. 31 yaşındaki futbolcuya İtalya ve Fransa liglerinden teklifler var ama 4 milyon euro veren yok.

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Sergen Yalçın yönetiminde ligde iyi bir seri yakalayan Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları devam ederken takım bütçesini 35 milyon Euro'ya çekmeyi hedefleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, Vida için teklifleri değerlendirme kararı aldı. 

4 milyon Euro
Sabah'ın haberine göre; yönetim, yılda 3.5 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki stoperin bonservisini 4 milyon Euro olarak belirledi. Siyah-beyazlılar, İtalya'dan iki kulübün yanı sıra Fransa'dan Marsilya'nın ilgilendiği Vida'yı satarak hem maliyetinden kurtulmayı hem de para kazanmayı planlıyor.

Roco ve Mirin de yolcu
Teklifler olmasına rağmen bu rakamı veren kulüp ise çıkmadı. Roco ile yolları ayırmayı, Mirin'i de talibi çıkması halinde satmayı düşünen Beşiktaşlı idareciler, bu isimlerin gitmesi halinde stopere iki takviye yapacak.

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