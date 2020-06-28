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Sergen Yalçın tatile çıktı Alaçatı'ya kaçtı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, takıma verilen 3 günlük izinde Alaçatı’ya gitti.

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Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından takımın oynadığı hücum futbolcu, sayısal olarak da kendisini gösterdi. Takımın maç başına topladığı puan 1.67'den 2.00'ye yükselirken yenen gol sayısı düştü, atılan gol sayısı yükseldi.

Avrupa şansını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, alınan başarılı sonuçların ardından takıma 3 gün izin verdi.

3 günlük izinde Çeşme'ye kaçtı
Bu arayı fırsat bilen 47 yaşındaki teknik adam, tatil sezonunu açtı. İzmir Alaçatı'ya giden Yalçın, arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda eğlenirken görüntülendi.

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