Rize usulü Survivor yıktı geçti sosyal medyada ilgi odağı oldu

Yarışmadaki grupların isimleri dikkat çekiyor

Senaryosunu Ethem Sakal’ın, kurgusunu ise Murathan Sarımehmet isimli gencin üstlendiği Uruspavivor’da belde gençlerinden 11 kişi rol aldı. 'Mısır koçanı' anlamına gelen 'Kutinibaşlar' ve 'orak' olarak bilinen 'Tahrabaşlar' olarak iki gruba ayrılan grupta bir de sunucu yer alıyor. Gençlerin Rize ağzı ile konuşması ve hazırlanan replikleri herkesi gülmekten kırıp geçiriyor.