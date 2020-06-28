Rize usulü Survivor yıktı geçti sosyal medyada ilgi odağı oldu
RİZE'de Survivor’ı konu alan videoyu sosyal medyada paylaşan gençler, bir anda izlenme rekorları kırdı.
Rize merkeze bağlı Muradiye beldesinde yaşayan bir grup genç, dere kenarında vakit geçirdikleri sırada can sıkıntısından bir video çekti. İzlenme sayısından güç alan gençler bu kez organize oldu, parkurunu kurdu ve Rizeli usulü bir Survivor çekti.
Gençler ismini ise yaşadıkları Muradiye Beldesi’nin eski ismi olan Uruspa’dan esinlenerek Uruspavivor koydu. İlk etapta videoda yer alacak kimseyi bulamayan gençler, zor şartlarda çektikleri bölümün yayınlanmasıyla bir anda ilgi odağı oldu.
İlk bölümün sonunda başkaları da videoya dahil olmak istese de gençler yola çıktığı ekipten vazgeçmeyerek çektikleri parodinin 3. bölümünü ‘Uruspavivor’ ismi altında paylaştı.
Yarışmadaki grupların isimleri dikkat çekiyor
Senaryosunu Ethem Sakal’ın, kurgusunu ise Murathan Sarımehmet isimli gencin üstlendiği Uruspavivor’da belde gençlerinden 11 kişi rol aldı. 'Mısır koçanı' anlamına gelen 'Kutinibaşlar' ve 'orak' olarak bilinen 'Tahrabaşlar' olarak iki gruba ayrılan grupta bir de sunucu yer alıyor. Gençlerin Rize ağzı ile konuşması ve hazırlanan replikleri herkesi gülmekten kırıp geçiriyor.