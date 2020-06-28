Koronavirüs Türkiye'de gençleri hedef aldı! Prof. Dr. Çetiner'den tüyler ürperten uyarı!

Koronavirüs salgınında yaş ortalaması giderek düşüyor. Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı rakamları değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Çetiner, "Unutmayalım, İspanyol gribinin ikinci dalgası genç nüfusu vurmuştu..." uyarısı yaptı. DSÖ, ikinci dalgada 50 milyon ölüm olabileceği açıkladı...

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Türkiye'de koronavirüs vakaları normalleşme süreciyle tekrar yükselirken dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vakaların büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğunu hatırlatıp uyarmıştı. Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlara dikkat çekip, tüyler ürperten bir uyarıda bulundu. Çetiner, "İspanyol gribinde de ikinci dalga gençleri vurmuştu" dedi. DSÖ, ikinci dalganın İspanyol Gribi gibi olacağı ve 50 milyon kişiyi öldürebileceğini açıklamıştı.

Yeni vakaların yüzde 5'i 17 yaş altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz'' ifadelerini kullandı.

İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/zWgFRuq0LH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2020

Türkiye'de yeni vaka yaş ortalaması 41'den 32'ye düştü

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Bakan Koca'nın yaptığı açıklamayı hatırlatıp İspanyol Gribi uyarısı yaptı. Genç nüfusun risk yarattığını ve tehlike altında olduğunu daha önce gündeme getirdiğini hatırlatan Çetiner, yeni vakaların yaş ortalamasının 41'den 32'ye düştüğünü belirtti. Koronavirüse yakalananların yüzde 63'ünün 25-45 yaş arasında olduğunu belirten Çetiner tüyler ürperten şu uyarıyı yaptı:

Bulaşların yüzde 50'den fazlası...

"Tüm dünyada genç hasta sayısı artıyor. ABD'de yüzde 60 hasta 50 yaş altı, yüzde 39 hasta 18-44, Japonya'da 5 ve fazla kişinin enfekte olduğu bulaşların yüzde 50'sinden fazlası 20-39 yaş arasında. Florida'da koronavirüs pozitif hastaların Mart ayında yaş ortalaması 65 iken şimdi 35'e indi."

İspanyol Gribi'nin ikinci dalgası gençleri vurdu

"İkinci dalga yaşayan veya riski taşıyan ülkelerdeki Covid-19 artışı ve yeni vakaların görülmesi genç nüfus hareketleriyle de ilişkili. Unutmayalım, İspanyol gribinin ikinci dalgası genç nüfusu vurmuştu...."