'15 Temmuz ve Akar' sözlerine ilişkin ceza alan Üçok: Değil 6 ay, 60 yıl ceza verseler de...

'15 Temmuz ve Hulusi Akar' ile ilgili sözleri nedeniyle 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılan Ahmet Zeki Üçok, "Değil 6 ay, 60 yıl ceza verseler de gerçekleri söylemeye devam edeceğim." diye tepki gösterdi.

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Emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve komuta kademesini 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutan sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakkında verilen cezaya ilişkin açıklama yaptı.

"60 yıl ceza verseler de..."

Twitter hesabından paylaşım yapan Üçok, şunları yazdı:

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında görevde olan, başta Hulusi Akar olmak üzere komuta kademesine yaptığım eleştiriler nedeniyle 6 ay 7 gün hapis cezası aldım. Değil 6 ay, 60 yıl ceza verseler de gerçekleri söylemeye devam edeceğim.