YKS sonuçları kaç günde açıklanır ÖSYM sonuç ekranı ne zaman açılır?

Üniversite sınavı olan YKS'nin bugün 2 oturumu yapılacak ve YKS sınavı 17.45'te sona erecek. Öğrenciler toplam 3 oturumdan sınava girecek. YKS sonuçları ise ÖSYM tarafından 28 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite tercihi yapacak.

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Üniversite sınavı olan YKS'nin AYT ve YDT oturumları bugün yapılacak. Sınavların ardından öğrenciler YKS puanı nasıl hesaplanır araştırması yapmaya başlayacak. Hayal ettikleri üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler üniversitelerin taban ve tavan puanları araştırmaya başladı.

Üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması öğrencilerin yerleşmesini önemli şekilde etkileyecek. ÖSYM YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz’da ilan edileceğini açıkladı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite tercihi yapacak. Peki YKS puan nasıl hesaplanır? İşte 2020 YKS puan hesaplama yöntemi...

2020 YKS puanı nasıl hesaplanır: ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puan hesaplamasında ilk olarak öğrencilerin verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir.

Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

-Son sınıfta okuyan adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

-Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanla hesaplanacaktır.

-İptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak k geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ortaöğretim Başarı Puanı OBP sınava etkisi nedir: Ortaöğretim Başarı Puanı, öğrencilerin ortaöğretimi bitirdiği başarı puanını temsil eder. OBP başarı puanı AYT ve TYT puan hesaplama işlemine dahil edilir.

OBP, Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına dönüştürülecektir.

En küçüğü 250 en büyüğü 500 olan OBP puanları TYT ve AYT puan hesaplama sonuçlarına eklenir. OBP başarı puanları üniversite sınavında sıralamayı büyük ölçüde etkilemektedir.

YKS oturum saatleri kaçta başlıyor: Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’de başlayacak. TYT sınavı 165 dakika sürecek. 28 Haziran Pazar günü saat 10.15’de başlayacak Alan Yeterlilik Testi toplam 180 dakika sürecek. YKS’nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar günü saat 15.15’de başlayacak ve 120 dakika sürecek.