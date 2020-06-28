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HABER /  DÜNYA

BM: Türkiye, Suriye halkına yapılan yardımlarda kilit ülke

Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, iç savaşın 10'uncu yılına girdiği Suriye'de insani durumun "korkunç" olduğunu, 11 milyon sivilin BM'nin insani yardımlarıyla hayata tutunduğunu ve Türkiye'nin bu ülkeye yapılan insani yardımlar açısından "kilit oyuncu" olduğunu söyledi.

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Sözcü Laerke, Suriye'deki insani durum ve BM'nin bu ülkedeki yardım faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. 

Ülkedeki iç savaşın 10'uncu yılına girdiğini anımsatan Laerke, "Bu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarıyla aynı süreye denk geliyor. Şaşırtıcı bir şekilde uzun bir süre." dedi.

Laerke, Suriye'de insani durumun "son derece korkunç" boyutlara ulaştığını belirterek "Yaklaşık 11 milyon insan hala BM'nin yardım, koruma ve desteğine muhtaç durumda." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da Suriye ekonomisine ağır darbe vurduğunun altını çizen Laerke, "Gıda fiyatları yükseliyor. İnsanların bu günlerde kullanmak için birikimleri kalmadı. Daha fazla insan açlığa sürükleniyor." uyarısında bulundu.

Suriye için 3,8 milyar dolar yardım çağrısı
Laerke, 30 Haziran Salı günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de Suriye krizine ilişkin Avrupa Birliği ve BM'nin ortaklaşa "yüksek seviyeli donörler" toplantısı yapacağı bilgisini paylaştı. 

58 ülkeden katılım teyidi
Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda Suriye'deki siyasi durumun ele alınacağını aktaran Laerke, çoğu dışişleri bakanlığı seviyesinde temsil edilmek üzere, şimdiye kadar 58 ülkeden katılım teyidi aldıklarını ifade etti.

Laerke, Suriye'deki sivillere gıda, barınak, temiz su ve sağlık hizmetleri  konusunda yardımcı olmak için bu yıl BM'nin uluslararası toplumdan 3,8 milyar dolar bağış talebinde bulunduğuna ancak bu miktarın şimdiye kadar ancak üçte birinin toplanabildiğine işaret etti. 

"Türkiye harika ev sahipliği yaptı"
"Türkiye çok uzun yıllardır (mülteciler için) harika bir ev sahipliği yaptı." diyen Laerke, Suriye'de ateş hattındaki koruma ve barınağa ihtiyaç duyan milyonlarca sivilin Türkiye'ye sığındığını dile getirdi. 

Laerke, salı günü Brüksel'de yapılacak donörler toplantısından elde edilecek fon ile Türkiye de dahil komşu ülkelere sığınan Suriyelilere yardımda bulunacakları bilgisini paylaştı. Ayrıca BM'nin ülke dışındaki Suriyeliler için 5,8 milyar dolar ayrı bir bağış çağrısında bulunduğunu kaydetti.

"İdlib'deki çatışmalar çok belirgin şekilde düştü"
Türkiye ve Rusya'nın anlaşmasıyla İdlib'de 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulduğunu belirten Laerke, "Son aylarda İdlib'deki çatışmalarda çok belirgin şekilde düşüş olduğunu gördük. Bununla beraber, hiçbir şekilde bölgede durumun tam olarak barışçıl olduğunu söyleyemeyiz. Zaman zaman alevlenmeler olabiliyor. Ama çatışmalarda azalma olduğu gerçek." şeklinde konuştu.

"Türkiye Suriye için iki açıdan kilit ülke"
Laerke, İdlib'de ateşkes ile her şeyin çözülmediğini, bölgedeki 2,8 milyon insanın BM'nin yardımına ihtiyaç duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yine, bu insanlara yardım edebilmek için Türkiye kilit oyuncu. Çünkü (Türkiye'den) günlük bazda geniş kapsamlı sınır ötesi yardım operasyonları düzenliyoruz. Geçen ay bu yardımlarda rekor kırdık. Türkiye'den 1800 tır sınırı geçerek İdlib'deki muhtaçlara yardım götürdü."

Laerke, Türkiye'nin bölgede "iki açıdan kilit oyuncu" olduğunu vurgulayarak "Öncelikle, dünyada en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan ülke, ikincisi de Suriye içindeki sıcak noktalara insani yardım ulaştırabilmemiz açısından kilit bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

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