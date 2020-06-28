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Türkiye ve ABD şirketleri arasında savunma sanayinde 'mas' ortaklığı

TÜRKİYE ile ABD arasında son dönemde savunma sanayisi alanında F35 projesi özelinde yaşanan sorunlara rağmen iki ülke şirketleri küresel pazarları hedefleyen, savunma sanayinde kullanılan 'mast' adındaki yükseltme sisteminde ortalığa imza attı.

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Masttech Elektromekanik Sistemleri ve Molekulas İleri Mühendislik Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Koray Gökalp, Türkiye'nin iyi bir mühendislik altyapısı olduğunu belirtti. Savunma sanayisi ve telekominikasyon gibi sivil alanlarda kullanılan "mast" adı verilen teleskopik yükseltme sistemlerini üretmek için geçen yıl faaliyete başlandığı aktarıldı.

Türkiye'de savunma ve havacılık sanayisinde önde gelen mühendislik şirketlerinden Molekulas'ın hakim ortaklığında, teleskopik taşınabilir direkler, aydınlatma sistemleri ve ekipmanları üreten, bu alanda dünyanın en büyük şirketi olan Will-Burt ile teknoloji ve savunma alanlarında dünyanın önde gelen firmalarının temsilciliğini yürüten Orbis Teknoloji ile ortaklık yaptıklarını anlatan Gökalp, şunları kaydetti:

"Geçmişte ABD şirketleriyle Türk şirketlerinin ortaklıklarının arka planında aslında Türkiye'deki pazardan pay alma amacı yatmaktaydı. ABD ve Türk şirketlerinin savunma sanayisindeki ortaklıkları off-set ve zorunlulukla başlamıştır. Türkiye'nin ülkede yaptırım yapılmasını istemesi, yerlileştirme yükümlülükleri sunması, mal satmak isteyen ABD'li şirketlerin ülkede ortaklıklar kurmasını gerektirmiştir. Burada ise böyle bir şart yok.

"Türkiye'de artık iyi bir mühendislik altyapımız var"

İşin ilginci, müşteri portföyünün de yüzde 95'i yabancı. Türkiye'de artık iyi bir mühendislik altyapımız var, mühendislik anlamında ortak bir dil kullanıyoruz, mühendislik ve üretim maliyetimiz düşük, savunma sanayisinin istediği kalitede üretim yapabiliyoruz. Tüm bunlar da bu ortaklığa kapı araladı."

Türkiye, ABD'nin giremediği pazarlara giriyor

Will-Burt'ün 100 yıllık bir geçmişle dünya pazarına hakim olduğunu dile getiren Gökalp, bunun yanında Türkiye'nin ABD'nin giremediği kimi pazarlara girebilme kabiliyeti bulunduğunu belirtti.

Bu yıl yapacakları üretimin tümüyle ihraç edileceğini vurgulayan Gökalp, "Masttech dünya şirketi olarak doğdu. Faaliyetlerini başarıyla sürdüren mühendislik şirketlerimiz de varken zor ikna olan biz olduk ve ortaklık hayata geçti." dedi.

Üretim Temmuz ayında başlıyor

Gökalp, kısa süre önce Sincan'daki Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanın kurulumunu tamamlayıp pilot üretime başladıklarını, Will-Burt'ün hali hazırda üretmediği bir mast ürün grubu geliştirdiklerini bildirdi.

Koray Gökalp, temmuz-ağustos aylarında testlere, eylül-ekim aylarında ise Türkiye'de ilk olacak ürünlerin üretimine başlayacaklarını kaydetti. Bunun yanında Will-Burt'ün daha önce tasarlanan ürünlerini de üreteceklerini anlatan Gökalp, bu üretimlerin ise temmuz ayında başlayacağını, mevcut tasarımlara daha gelişmiş özellikler kazandıracaklarını söyledi.

Türk sanayicisine ihracat olanağı

Yeni ürünlerin Will-Burt ortaklığının sunduğu imkanla tüm dünyaya satılacağını ifade eden Gökalp, bunun yanında OSTİM'den yararlanacakları üretim altyapısıyla Türk sanayisine yurt dışına açılma olanakları sunacaklarını belirtti.

Gökalp, üretimin yüzde 95'inin ihraç edileceğine dikkati çekerek, yeni ürünlerin üretimi yanında başta Türkiye'deki binlerce mast olmak üzere çeşitli ülkelerdeki mevcut ürünler için de önemli bir lojistik ve bakım-onarım merkezi olacaklarını bildirdi.

Mast dışında teknoloji odaklı başka çalışmalar da yapmayı konuştuklarını dile getiren Gökalp, "Masttech yakın gelecekte bu alanda geleceğe dönük başka yatırımlar da yapacak." ifadesini kullandı. 

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