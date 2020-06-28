Mario Lemina'dan ayrılık sözleri: Neden başka bir yerde oynamayayım

Galatasaray'daki geleceğinin belirsizliğini koruduğunu söyleyen Lemina, eski kulübü Marsilya'ya yeşil ışık yaktı.

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Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in başında renklerine kattığı Mario Lemina'nın geleceği hala muamma. Galatasaraylı taraftarların sevdiği oyuncuların başında gelen Gabonlu yıldız, sarı kırmızılı takım hakkında Fransız basınına sürpriz açıklamalarda bulundu.

''Olympique Marsilya ile çok güzel anılarım var''

Fransız basınından Europe 1'e konuşan Gabonlu orta saha oyuncusu, Fransa'ya dönme ihtimaline yeşil ışık yakarken, Galatasaray'la ilgili de şunları dile getirdi: Olympique Marsilya ile çok güzel anılarım var. Orada teknik direktör Marcelo Bielsa gibi beni olgunlaştıran çok büyük insanlarla tanıştım. Hem futbolcu hem de insan olarak olgunlaştım. Hala Steve Mandanda, Andre Pierre Gignac ve Benjamin Mendy gibi isimlerle görüşüyorum.

''Neden başka bir yerde oynamayayım''

Harika projeleri olan büyük kulüpler var. Fransa'ya dönmek de benim açımdan asla geriye gitmek olmaz. Beni gerçekten memnun eder. Gelecek sezon Galatasaray'da devam edip etmeyeceğim kulübün planlarına bağlı. Şu an oradayım, oynuyorum ve sahada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Galatasaray'da ya da eğer ekonomik nedenlerle bu gerçekleşmezse neden başka bir yerde oynamayayım. Taraftarların beni sevdiğini hissediyorum. Her zaman oynuyorum ve süre almak beni çok mutlu ediyor.

Southampton'la olan sözleşmesi 2022'de bitecek olan Lemina, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 27 maçta 1 gole imzasını attı.