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Trabzonspor savunmasına Marcelo takviyesi

Beşiktaş'tan Lyon'a 7 milyon Euro karşılığında transfer olan Marcelo, Trabzonspor'un radarına girdi. Sezon sonu Lyon'dan ayrılması beklenen savunmacının kaderini CAS'tan gelecek haberin belirleyeceği paylaşıldı.

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Pandemi nedeniyle lige verilen ara döneminde transfer çalışmalarına start veren Trabzonspor, ilk olarak Balıkesirspor'un genç oyuncuları Anıl Başaran ve Aly Malle ile söz kesti. Devamında Altınordu'nun 19 yaşındaki kalecisi Taha Tepe için anlaşma sağlanırken, Avrupa'da da temaslar sürüyor.

Trabzonspor nabız yokluyor

Oldukça geniş bir liste üzerinden yürüyen Bordo-Mavililer, radarındaki oyuncular için nabız yokluyor. Futbolcuların ekonomik beklentileri, sözleşme durumu gibi pek çok kriteri araştıran Trabzonspor, önemli isimleri en uygun şartlarda kadrosuna katma amacında.

Bu sezon Lyon'dan ayrılacak gibi duruyor

Fırtına'nın hedefindeki oyunculardan biri de Marcelo. Beşiktaş'ın eski stoperi, 2017'de 7 milyon Euro karşılığında Fransız ekibine gitmişti. Lyon'da daha önce taraftarlar ile karşı karşıya gelen ve bu süreçte Başkan ile arası açılan 33 yaşındaki Marcelo, 1 sene sözleşmesi olmasına rağmen yaz döneminde ayrılmayı planlıyor. Trabzonspor Yönetimi, bonservis konusunun çözülmesi halinde Marcelo için daha somut hamleler yapacak.

Devre arasında kadrosuna Da Costa ve Messias gibi iki stoper kazandırmasına rağmen savunmaya liderlik edebilecek bir ismin boşluğunu hisseden Bordo-Mavililer, bu eksiği Marcelo ile kapatma fikrinde.

Transferde kilit yol CAS ve Şampiyonlar Ligi

Ancak listede başka alternatiflerin de bulunduğu öğrenildi. Bu transferde, muhtemel şampiyonluk durumu ve CAS'tan gelecek habere göre Şampiyonlar Ligi yolunun açılması da kilit rol oynayacak.

Pandemi nedeniyle tatil edilen Fransa Ligi'nde Marcelo bu sezon 17 maça çıktı. Diğer kulvarlarda ise 12 karşılaşmada görev yaptı.

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