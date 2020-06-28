MSB: Zap bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Abone ol
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/yVKXRF9NpW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2020