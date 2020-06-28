BIST 114.668
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 390,68
HABER /  GÜNCEL

MSB: Zap bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. 

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İkinci el araç fiyatları düşer mi? Bu tarihe dikkat!
MSB açıkladı! Pençe-Kaplan operasyonunda bir asker şehit oldu
Düşük faizli kredi kampanyası ekonomiye can verdi! 93 bin 704 adet konut satıldı
Koronavirüs Türkiye'de gençleri hedef aldı! Prof. Dr. Çetiner'den tüyler ürperten uyarı!
Cumhurbaşkanı kararları! İşte iki yeni 'kesin korunacak hassas alan'
Erdoğan’ın yayınındaki 'dislike' olayı! Ahmet Hakan’dan çarpıcı yorum
ÖNCEKİ HABERLER
e okul karne görüntüleme 2020 karne notları nereden bakılır?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da güvenlik toplantısı gerçekleştirdi
Dikkat! Girilen havuzlar o kadar masum değil uzmanından önemli tavsiyeler
Engelli maaşı alanlara Kurban Bayramında 1000 lira yatacak mı?
Mario Lemina'dan ayrılık sözleri: Neden başka bir yerde oynamayayım
YKS oturum saatleri yarın 1. oturum TYT saat kaçta?
Yorumlar