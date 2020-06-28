İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da güvenlik toplantısı gerçekleştirdi
DİYARBAKIR'da, İçişleri Bakanı Süleyman soylu başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Soylu'ya yardımcılarının yanı sıra Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu eşlik ederken komutanlar da toplantıdaki yerini aldı.Abone ol
Diyarbakır Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ile Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu eşlik etti.
Öte yandan Süleyman Soylu'ya eşlik edenler arasında Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Jandarma İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Başkanı Hasan Yiğit, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, il emniyet müdür yardımcıları, il jandarma şube müdürleri de yer aldı.
Açılış görüntüsünün ardından toplantı basına kapalı devam etti.