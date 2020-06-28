Koronavirüs yediğimiz gıdalarla bulaşır mı? Prof. Dr. Pınar Çıragil'den önemli açıklamalar
Koronavirüsün dondurulmuş gıdalar yoluyla da bulaşabileceği ortaya çıktı. Peki diğer gıdalarda da risk var mı? Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil, merak edilenleri anlattı.
Koronavirüsün gıda yoluyla bulaştığına dair bir bulgu yoktu. Ancak geçtiğimiz günlerde virüsün eksi 20 derecede uzun süre hayatta kalabildiği, bu yüzden dondurulmuş gıdaların riskli olduğu açıklanmıştı.
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Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'ya herkesin merak ettiği soruların yanıtını veren Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil, aslında tüm gıdalarda risk olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:
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Gıda hijyeni
Koronavirüs enfeksiyonunun damlacık yoluyla bulaştığını bilmekle beraber, fekall-oral yolla bulaş olduğuna dair kesin bir bilgimiz bulunmamakta.
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Ancak dondurulmuş ya da dondurulmamış olsun tüm paketli ürünlerin üretim aşamasından itibaren hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekir.
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