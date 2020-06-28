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Bursa'da maske takmayan genç kız polisin denetimine takıldı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da ilçeden ilçeye akrabasının yanına gitmek için evinden çıkan genç kız maske takmayınca polise yakalandı. Polis ekipleri tarafından genç kıza 900 lira cezai işlem uygulandı.

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İznik ilçesinde genç kız, Gemlik ilçesinde ikamet eden bir yakınının yanına gitmek içinden evinden çıktı.

Kılıçaslan Caddesinde maske takmadan arkadaşıyla birlikte yürüyen genç kız polisi görünce maskeyi tekrar takmaya çalışsa da polisin dikkatinden kaçmadı. Genç kız, ceza yazılacağını öğrenince yaklaşık 30 dakika polise dil döktü ama yine de ceza yemekten kurtulamadı.

2 günde 50 kişiye cezai işlem yapıldı

"Lütfen yazmayın" demesine rağmen ceza yemekten kurtulamayan genç kıza maske takmadığı için 900 lira ceza yazıldı. Bu olayla birlikte İznik ilçesinde 2 gün içerisinde 50’ye yakın maske takmama cezası yazıldı.

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