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Hisseleri virüs endişeleriyle 2 haftanın en düşük seviyesinde

ABD hisse senetleri, koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artıştan dolayı ekonomisinde yeniden açılma sürecinin durdurulmaya başlanması ile birlikte iki haftanın en düşük seviyesine indi.

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ABD hisse senetleri ülkede hızla artan yeni koronavirüs vakalarından olumsuz etkilenmeye devam etti.

Marttan bu yana en güçlü düşüş

Facebook hisseleri, reklam konusunda meydana gelen sorundan dolayı Mart ayından bu yana en güçlü düşüşünü gerçekleştirdi ve piyasadaki düşüşe destek oldu.

Yüzde 2.4 düştü

Gösterge Standard & Poor's 500 (S&P 500 ) Endeksi, Teksas ve Florida eyaletlerinin barlarda içki içilmesini yasaklaması ve Arizona eyaletinin koronavirüs vaka sayısında hızlı artış olduğunu açıklaması ile yüzde 2.4 düştü.

Yardım paraları

ABD'de açıklanan veriler, tüketici harcamalarının Mayıs ayında, gelirlerin azalmasına rağmen Amerikalıların yardım paralarını harcamaları sonucu rekor hızda arttığını gösterdi. Büyük bankaların hisseleri, Fed'in bu bankaların Eylül sonuna kadar temettülerini sınırlaması ve hisse geri alımlarını durdurmasının ardından değer kaybetti.

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