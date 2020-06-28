Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kara Kuvvetlerinin yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, paylaşımında, 'Zaferlerin mimarı' olarak nitelediği Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Fuat Oktay, yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin köklü parçası, şanlı zaferlerimizin mimarı ve güvenliğimizin teminatı Kara Kuvvetlerimizin 2229’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.‬ Tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin köklü parçası, şanlı zaferlerimizin mimarı ve güvenliğimizin teminatı Kara Kuvvetlerimizin 2229’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.



Tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. pic.twitter.com/X6dbtZepXH