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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kara Kuvvetlerinin yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kara Kuvvetlerinin 2229'uncu kuruluş yıl dönümünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, paylaşımında, 'Zaferlerin mimarı' olarak nitelediği Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Fuat Oktay, yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin köklü parçası, şanlı zaferlerimizin mimarı ve güvenliğimizin teminatı Kara Kuvvetlerimizin 2229’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.‬ Tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."

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