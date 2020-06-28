Üniversite sınavı heyecanı! YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi

Saat 10.15’te başlayan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 13.15’te bitti. AYT’nin ardından ise saat 15.45’te YDT başlayacak.

Abone ol

AYT'ye sadece üniversitelerin dört yıllık bölümlerini tercih edecek adaylar katıldı. Önceki gün yapılan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) ise iki yıllık ve dört yıllık bölümleri tercih edecek tüm adaylar katıldı.

Soruların sosyal medyada yayınlanması

Dün gerçekleştirilen TYT sınavında soruları dışarı sızdırdığı belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

Sokağa çıkma yasağı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27 ve 28 Haziran günlerinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 28 Haziran Pazar 09.30 ila 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.