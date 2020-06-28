Antalya'da işlemediği suç yok! 2 yıldır aranıyordu sonunda yakalandı
ANTALYA'da, ‘Konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma’ gibi 21 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.Abone ol
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alanya Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Metin K.’nin (30) ilçede olduğu bilgisine ulaştı.
2 yıldır aranıyordu
‘Konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma’ gibi 21 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan şahıs, 2018 yılında firar etmişti.
Tekrar cezaevine konuldu
Bunun üzerine ilçedeki olası adresleri inceleyen ekipler, Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan Metin K., polis merkezine getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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