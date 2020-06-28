Kars'ta yüksek gerilim hattına kafasıyla temas etti feci şekilde yaralandı

"Korkudan ayaklarını yere basıp yürüyemiyor"

Akıma kapılan oğlunun vücudunda ciddi hasarlar meydana geldiğini ve olayın etkisinden kurtulamadığını ifade eden Aktaş, "Oğlumun yaşadığı olay kabusu oldu, korkudan ayaklarını yere basıp yürüyemiyor." diye konuştu. Baba Aktaş, başka kimsenin canının yanmaması, benzer konuların yaşanmaması için yetkililerden önlem almalarını isteyerek, Erzurum Şehir Hastanesinin Yanık Merkezi doktor ve çalışanlarına ilgililerinden dolayı teşekkür etti.