Kars'ta yüksek gerilim hattına kafasıyla temas etti feci şekilde yaralandı
KARS'ın yaylasında babasına yardım eden 13 yaşındaki çocuk, sarkan yüksek gerilim telini görmeyip kafasıyla temas etti. Feci şekilde yaralan Ebubekir Aktaş, korku dolu o anları atlatamıyor.
Kağızman ilçesi Akyayla köyünde yaşayan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ebubekir Aktaş, yaklaşık 25 gün önce yaylada hayvan otlatan babasına yardıma gitti. Daha sonra hayvanların bulunduğu alanda bir süre yürüyen Aktaş, yüksek gerilim hattının altından geçerken akıma kapıldı.
Ayağa kalkıp yürüyeceği günü bekliyor
Yüzü ve ayaklarından feci şekilde yaralanan Aktaş'ın sesini duyan babası İbrahim Aktaş, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım isteyerek hemen çocuğunun yanına koştu.Olay yerine gelen ambulansla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaş, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde de hiperbarik oksijen tedavisi gören ve yaşadığı korkuyu unutamayan Aktaş, ayağa kalkıp yürüyeceği ve iyileşeceği günü umutla bekliyor.
"Kafası ve ayaklarında büyük hasar var, tansiyonu düzelmiyor"
Baba İbrahim Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da çocuğunun elektrik akımına kapıldığını söyledi. Yaylada bulunan yüksek gerilimli elektrik direğindeki telin koptuğunu ve yere sarktığını anlatan Aktaş, "Çocuğum yaylada hayvanların yanına giderken yere sarkan elektrik telini görmüyor, teması sonucu akıma kapılmış. Çarpılmanın etkisiyle kafası ve ayaklarında büyük hasar var, tansiyonu da düzelmiyor." dedi.
"Korkudan ayaklarını yere basıp yürüyemiyor"
Akıma kapılan oğlunun vücudunda ciddi hasarlar meydana geldiğini ve olayın etkisinden kurtulamadığını ifade eden Aktaş, "Oğlumun yaşadığı olay kabusu oldu, korkudan ayaklarını yere basıp yürüyemiyor." diye konuştu. Baba Aktaş, başka kimsenin canının yanmaması, benzer konuların yaşanmaması için yetkililerden önlem almalarını isteyerek, Erzurum Şehir Hastanesinin Yanık Merkezi doktor ve çalışanlarına ilgililerinden dolayı teşekkür etti.