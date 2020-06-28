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Esed'in kızına aşkını ilan eden Suriyeli asker kayıplara karıştı

SURİYE rejiminin başı Beşşar Esed’in 16 yaşındaki kızı Zeynüşşam’a, sosyal medya hesabından 'aşkını' ilan eden Suriyeli askerden haber alınamıyor.

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Suriye Arap Ordusu'nda görev yapan Yezin Sultani isimli asker, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in kızı Zeynüşşam'a sosyal medya hesabından "aşk ilanı" yaptı.

Esed'in 16 yaşındaki kızına "Seni seviyorum, ben seninim, sen de benimsin" şeklinde mesaj gönderen asker, paylaştığı videolardan kısa bir süre sonra ortadan kayboldu.

''Senden vazgeçmeyeceğim" 
Independent'ın aktardığına göre, Yezin Sultani'nin bir başka videoda ise "Senin için her şeyi yapacağım, yakın da olsa uzak da olsa senden vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Askere ne olduğu bilinmiyor?
Esad'ın kızıyla evlenmek isteyen Sultani'ye ne olduğu henüz bilinmiyor. Yerel bir televizyona konuşan arkadaşı, Yezin'in Suriyeli güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını öne sürdü.

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