320 puanla nereye girilir 2020 ÖSYM üniversite taban puanları

2020 YKS sınavı bugün sona erdi, öğrenciler 27-28 Haziran'da 3 oturumluk üniversite sınavına girdi. YKS sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da https://ais.osym.gov.tr adresinden açıklanacak. Sınav sonuçları ile birlikte tercih işlemleri başlayacak. Peki 320 puanla nereye girilir, hangi üniversiteler 320 puanla öğrenci alır? İşte 2020 üniversite taban-tavan puanları ve kontenjan bilgileri

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Üniversite hayali kuran öğrencilerin girdiği üniversite sınavı YKS bugün sona eriyor. Öğrenciler 3 oturumluk YKS sınavlarında ter döktü, şimdi gözler YKS sonuçlarında ve ÖSYM'nin yayınlayacağı üniversite tercih kılavuzunda. YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak ve https://ais.osym.gov.tr adresinden YKS sonuçları sorgulanacak. ÖSYM sonuçların ardından YKS tercih kılavuzu yayınlayacak ve öğrenciler tercihini yapacak. Peki 2020 YKS puanına göre lisans ve önlisans bölüm puanları nasıl, üniversitelerin 2020 taban-tavan ve kontenjan durumları nasıl? Henüz 2020 üniversite taban-tavan puanlar belli olmadı bu nedenle 2019 yılı üniversite taban-tavan puanlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Peki 2020 yılında üniversitelerin taban-tavan puanları nasıl, kaç puanla hangi üniversite girilir, 230 puanla, 250 puanla, 240 puanla hangi üniversiteler tercih edilebilir. 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmedi ve 2019 üniversite kontenjanlar bilgileri haberimizde olacak.

YKS puanını öğrenen öğrencilerin önünde tercih işlemlerini tamamlamak için 12 günlük bir süre var. YÖK öğrencilerin işini kolaylaştırmak için Atlas tercih robotunu öğrencilerin erişime açtı. YÖK Atlas ile üniversitelerin geçmiş yıllara ait kontenjan taban-tavan puanlarını görmek mümkün.

Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Peki tercih robotu nasıl kullanılıyor?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR:

Doğru tercih yapmak için öğrencilerin işini kolaylaştıran tercih robotu ile; son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapmak mümkün.

PEKİ NASIL ÇALIŞIR: Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca sonucu görüntüleyebileceksiniz.

YÖK ATLAS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

2020 TABAN-TAVAN PUANLAR BELLİ OLDU MU: 2020 YKS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2019 yılı üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini görebilirsiniz.

2019 YKS taban-taban puanları görmek için TIKLAYIN

KAÇ PUAN ALANLAR TERCİH YAPACAK: TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler.

TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.