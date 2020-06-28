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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! O terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde 3 teröristin öldürüldüğünü, bu teröristlerden birinin 8 Haziran'da yol yapımında çalışan işçileri katleden terörist olduğunu duyurdu...

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8 Haziran günü Van'da işçilere yönelik saldırıyı gerçekleştirilen saldırının sorumlusu teröristin öldürüldüğü duyuruldu. İçişleri Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:

- İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çatak kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

- Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran’da Belbuka yaylasında yol yapım çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 2 işçinin şehit olduğu saldırının faillerinden olduğu tespit edilmiştir.

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