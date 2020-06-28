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Hamile kalamayan kadının erkek olduğu testis kanseriyle ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden 9 yıllık evli 30 yaşındaki kadının, erkek olduğu ortaya çıktı... Kadının rahminin olmadığı, XY erkek cinsiyet hormonu setine sahip olduğu, hiç adet görmediği ortaya çıktı. Karın ağrısının nedeni ise testis kanseriymiş...

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Karın ağrısı şikayetiyle doktora başvuran ve nadir görülen konjenital hastalık teşhisi konulan otuz yaşındaki Hintli kadının, XY erkek cinsiyet kromozomu setine sahip olduğu ortaya çıktı.  

Kadına benziyor ama genetik olarak erkek

PTI ajansının aktardığına göre, hastanın androjen duyarsızlık sendromu veya Morris sendromuna sahip olduğunu belirleyen doktorlar, bu tür hastalığı olanların kadınlara benzediği ancak genetik olarak erkek olduğunu belirtti.

9 yıllık evli ve çocuğu olmamış! Testis kanseri oldu

Dokuz yıllık evli Hintli kadın, birkaç kez çocuk sahibi olmayı denedi ancak gebe kalamadı. Doktorlar, kadının uterus ve yumurtalıklarının olmadığı, hiç adet kanaması geçirmediği, karın ağrısının ise testis kanserinin semptomu olduğunu tespit etti.

Görünüşü de genital bölgesi de kadın

Hastasının durumuyla ilgili açıklama yapan Onkolog Anupam Datta, “Görünüşüne göre, bu bir kadın. Sesi, göğüs gelişimi ve normal dış genital bölgesine bakılırsa, bir kadın” ifadelerini kullandı.

Kız kardeşi ve iki teyzesi de Morris Sendromu çıktı

Datta, testislerin vücutta gelişmemiş kaldıkları için testosteron sentezlemediğini ve kadın cinsiyet hormonlarının erkeksi bir görünüm kazanmasına izin vermediğini belirtti.

Şu anda tedavisi devam eden kadının 28 yaşındaki kız kardeşi ve iki teyzesinin de Morris sendromuna sahip oldukları ortaya çıktı.

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