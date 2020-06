370 liraya döner mi olur? Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras noktayı koydu

BODRUM’da satılan 370 liralık döner ve 185 liralık pideye son noktayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras koydu. Bir dönere 370 lira verip yemek isteyen varsa gitsin yesin. Bodrum’da her kesime hitap eden mekanlarımız var” dedi.

Bodrum’da lüks bir tesiste bir tabak dönerin 370, kuşbaşılı pidenin 185 TL’ye verildiği haberleri ulusal basında geniş yer buldu.

Basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Aras, sorulan bir soru üzerine bu konuya da değindi. Aras, sözlerine şöyle başladı: “Serbest piyasa ekonomisi. Burası turizm memleketi, Dünyanın en zengin insanları buraya geliyorlar. İşadamları, sanatçılar, devlet adamları, oligarklar, krallar, prensler burayı tercih ediyorlar. Onların hizmet açısından beklentileri çok yüksek.

''Her şey ucuz olsun dersek o zaman burada para harcayacak turist, Ibiza'ya gider''

Belki de altın tabakta döner yemek istiyor. Ya da o döneri organik, özel bir şekilde yetiştirilmiş, hiçbir şekilde ilaç kullanılmamış bir kuzudan yemek istiyor. Onu da sunacak ürün Bodrum’da var. Bence Bodrumlu olarak bundan gurur duymalıyız. Yanlış anlaşılmasın, her yere gitmek zorunda değiliz ki. Ben Türkbükü’nde bir işletmeye gitmek zorunda değilim. Ama orayı da seçen insanlar var. Bodrum’un buna da ihtiyacı var. Biz Bodrum’da her şey ucuz olsun dersek o zaman burada para harcayacak turist, Santorini’ye gider, Mikonos’a, Saint- Tropez’e gider, İbiza’ya gider. Bodrum’a gelmez.”

“Turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz”

Bodrum’un ekmek parasının turizm olduğuna işaret eden Aras, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz turistin, vatandaşımızın demiyorum, cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz. Adam cebine para koymuş gelmiş, niye harcamasın? Bir dönere 100 bin TL vermek istiyorsa, versin yesin. Bana ne. Ama burada 20 TL’ye de döner var. O dönerin 20 TL olması gerektiği konusunda tereddüt ediyorsanız, belediyemize başvurursunuz ben de gider onu sonuna kadar denetlerim. Eğer o dükkan pis ise, o dükkanda doğru düzgün servis yoksa, aldığınız hizmetle ödediğiniz para arasında fark olduğunu düşünüyorsanız sonuna kadar gider denetleriz. Gereğini de yaparız” dedi.





“Esnaf zor durumda”

Pandemi döneminde esnafın maliyetlerinin çok arttığına dikkati çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Şu anda zaten iş yok. Bir taraftan yapmasını istediğimiz dezenfeksiyon, hijyen, maske gibi birçok kriter var. Hem bunları yap hem masaların arasını aç hem de ucuza sat, bu günümüzde gerçekten zor. Ben esnafımıza Allah yardım etsin diyorum. Esnafımız şu an çok zor bir durumda. Ama zor durumda olmak yüksek fiyata satarak kendisini kurtaracağı anlamına da gelmez. O dengeyi çok iyi oluşturmak lazım.” dedi.