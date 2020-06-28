Sercan Nisa ses kaydı! Sercan Nisa'nın peşinden mi koştu ne demişlerdi

Survivor Sercan ile Nisa'nın ses kaydında neler olduğu merakla beklenirken ikilinin mazisini aktaralım. Sercan 'peşinden koşmadım' derken Nisa 'abi' gibi gördüm demişti.

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Survivor'da son yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı, herkesi merak içinde bırakan Nisa - Sercan ses kaydı olayını açıkladı. Daha önce Sercan ile Nisa aşkına ilişkin bir çok video ekrana gelmişti. Bu video ise Sercan ile Nisa arasındaki ilişkinin tek taraflı mı yoksa karşılıklı mı olduğunu ortaya çıkardı.

Acun Ilıcalı bu akşam yayınlanacak olan bölümde Nisa - Sercan videosunu yayınlayacak. Acun Ilıcalı ses kaydına ilişkin şunları söyledi:

-'Bir konu var Sercan ve Nisa arasında... Ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedik. O dönem ki bir ses kaydına ulaştık. Bu ses kaydı birçok şeyi de aydınlatıyor'.

Sercan - Nisa aşk mazisi

Survivor izleyicileri geçmiş bölümlerde Sercan'ın Nisa'ya karşı duyguları olduğunu düşünüyordu. Hatta bu durumla ilgili Acun Ilıcalı da açıklama yapmış, Sercan'ın Nisa'ya duygularının aşikar olduğunu ama Nisa tarafından bir belirti olmadığını söylemişti. Son olarak Sercan, Nisa ile konuşmak istemiş ve ondan herkesi eşit gördüğüyle ilgili bir cevap almıştı. Böylece izleyiciler de bu hikayenin bittiğini düşünmüştü. Ancak, çeyrek finalde 2. dokunulmazlığı kazanan Sercan, eleme adayı olarak Nisa'yı söyleyince ortalık karıştı.

Nisa, Sercan'ın kendisinden 'intikam' almak için adını söylediğini belirtip "İlk fırsatta adımı yazacağını biliyordum. Benden intikam almak için yapıyor" dedi. Nisa daha sonra yaptığı açıklamada ise aralarında romantik bir ilişki olmadığını Sercan'ın olanları yanlış anladığını söyledi. Nisa'nın iddiasına göre Sercan'ın ona yaklaşımını 'kendi kız kardeşi yerine' koymasına yormuştu. Nisa'nın intikam vurgusu üstüne Sercan Yıldırım ise aralarında geçenlere dair bomba ifşalarda bulundu. Yaşananların tek taraflı olmadığını belirten Sercan Yıldırım, Aşkım, Ezgi, Aycan ve Cemal Can'ın da şahit olduğunu söyledi.

Sercan şu açıklamayı yaptı:

-"En başından bugüne kadar bir çok şey yaşandı. Kendisinin hiç bir zaman zarar görmesini istemedim. Ama zarar gören ben olmuştum. Olaylar tamamen kapanmış ve ben de kendi içimde de kapatmıştım. Ama tekrardan sanki ben peşinde koşuyormuşum havasını vermesi beni çok üzdü ve etkiledi de. Bunu yediremedim kendime. Son oyundaki performansımı da kötü etkiledi.

-Asla peşinden koşan ben olmadım, o da olmadı. Ama tek taraflı yaşanmadı bir şeyler, bunu herkesin bilmesini isterim. Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı. Ama benim de bir gururum ve bir duruşum var. Olaylara çok yakından şahit olan Ezgi, Aycan ve Aşkım var.



-En yakın arkadaşı olan Cemal Can da bu yaşananlara şahit. Ona da sorabilirsiniz. Bunu herkes bilsin istedim. Ancak detay vermiyorum. Bir çok not var yanımda, göstermek istiyorum ancak gerek yok. Keşke olay kapansaydı ve ben bu saçma açıklamayı yapmasaydım. Ancak bunu kendisi yaptırdı bana. Böyle bir açıklamayı istememiştim."

Bu açıklamadan bir gün sonra Sercan Yıldırım, Nisa'nın yazdığı notları da açıkladı. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapan Sercan notları gösterip şunları söyledi: "Olaylar kapanmışken tekrar alevlendirmeyi o başlattı. Sonuçta benim bir erkeklik gururum ve duruşum var. Bu duruşumu bozmama adına açıklama yapma gereği duyuyorum" dedi.

-"Birkaç not yollamıştı bana, duygusal bir paylaşım olarak. Biri de doğum günümle alakalı. Bunlar hep Anlat Bakalım'da yaşanıyordu gece oyunu olduğu için. Dolunayın çıktığı ve ayın olduğu zamanlarda, bakışlarımız hep o yönde oluyordu, 'Beni düşün diyerek'. Gizli buluştuğumuzda da onu söylemişti."