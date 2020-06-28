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Gaziantep FK Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep'teki karşılaşma 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekip, 58'de Kayode ile öne geçti. Antalyasporlu Adis Jahovic'in 88'deki penaltı golü, maçın skorunu ilan etti. Konuk takımda Hakan Özmert, 66'da çift sarıdan kırmızı kart gördü. Ligde üst üste 3. beraberliğini alan Gaziantep FK, puanını 35 yaptı. Ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça (6 galibiyet, 5 beraberlik) çıkan Antalyaspor'un puanı ise 37 oldu.

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12. dakikada Oğuz Ceylan'ın kale ağzına çevirdiği top savunmadan döndü, dönen topa Maxim'in gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

22. dakikada Maxim'im pasında ceza sahası içine giren Kenan Özer'in şutuna savunma engel oldu, top az farkla kornere çıktı.

42. dakikada sol kanatta Morais'in pasında ceza sahası içinde hareketlenen Twumasi'den önce Ersan Gülüm topa ayak koydu ve tehlikeyi büyümeden önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

58. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Gaziantep'in hızlı hücumunda sağ kanattan topu taşıyan Djilobodji, topu Oğuz'a bıraktı. Oğuz'un pasında Kayode, kale ağzında bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

65. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Maxim'in yerden yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu ayağı ile son anda uzaklaştırdı.

85. dakikada Djilobodji, Amilton'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa elle müdahale etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltıyı gole çeviren Jahovic, takımına eşitliği getirdi. 1-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 eşitlikle bitti. 

Gaziantep FK: 1 - 1 :Antalyaspor

Stat: Kalyon
Hakemler: Serdar Tokat, Özgür Ertem, Abdullah Bora Özkara

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Toşca, Sousa (Dk. 90+1 Jefferson), Kenan Özer (Dk. 70 Muhammet Demir), Morais, Maxim, Twumasi (Dk. 67 Güray Vural) , Kayode

Antalyaspor: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Doğukan Sinik (Dk. 72 Ufuk Akyol), Mukairu (Dk. 63 Blanco), Kudriashov, Ribeiro, Amilton, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Jahovic (Dk. 90+3 Chico)

Goller: Dk. 58 Kayode (Gaziantep FK), Dk. 88 Jahovic (penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 71 Oğuz Ceylan, Dk. 77 Sousa (Gaziantep FK), Dk. 87 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)

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