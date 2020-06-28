Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

Adana ve İstanbul'un ardından bir yangın haberi de Manisa'dan geldi. Organize sanayi bölgesi içerisinde faaliyet gösteren atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Abone ol

MANİSA Organize Sanayi Bölgesindeki bir tesiste çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, organize sanayi bölgesi içerisinde faaliyet gösteren atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Bölgeye 7 itfaiye, 4 sulama tankeri sevk edildi.

Hem tesis içinde hem de dışında süren yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin kimyasal atık olması nedeniyle yangına müdahalede güçlük çektiği belirtiliyor.