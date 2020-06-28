BIST 114.668
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 390,68
HABER /  GÜNCEL

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

Adana ve İstanbul'un ardından bir yangın haberi de Manisa'dan geldi. Organize sanayi bölgesi içerisinde faaliyet gösteren atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Abone ol

MANİSA Organize Sanayi Bölgesindeki bir tesiste çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, organize sanayi bölgesi içerisinde faaliyet gösteren atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Bölgeye 7 itfaiye, 4 sulama tankeri sevk edildi.

Hem tesis içinde hem de dışında süren yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin kimyasal atık olması nedeniyle yangına müdahalede güçlük çektiği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Başakşehir Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (28 Haziran Pazar)
YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Muğla Marmaris'te 5,2 büyüklüğünde deprem
370 liraya döner mi olur? Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras noktayı koydu
Hamile kalamayan kadının erkek olduğu testis kanseriyle ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Çaykur Rizespor Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti
Sercan Nisa ses kaydı! Sercan Nisa'nın peşinden mi koştu ne demişlerdi
Sivasspor Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti
TRT'nin acı kaybı! Efsane isim vefat etti
Diyarbakır'daki işkence iddiasına yalanlama
Bekçi alımı 2020 e devlet başvuru ekranı kaç kişi alınacak?
Yorumlar