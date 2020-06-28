BIST 114.668
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 390,68
HABER /  GÜNCEL

Konyaaltı sahilinde şaşırtan yoğunluk!

İçişleri Bakanlığınca YKS için ilan edilen sokağa çıkma yasağının hemen ardından Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesiyle Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluştu.

Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan kısıtlamanın tamamlanmasıyla Antalya'da vatandaşlar sahillere akın etti.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde piknik yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlamanın kalkmasıyla kentte trafik yoğunluğu da arttı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Başakşehir Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (28 Haziran Pazar)
YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Muğla Marmaris'te 5,2 büyüklüğünde deprem
370 liraya döner mi olur? Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras noktayı koydu
Hamile kalamayan kadının erkek olduğu testis kanseriyle ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yangın!
Çaykur Rizespor Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti
Sercan Nisa ses kaydı! Sercan Nisa'nın peşinden mi koştu ne demişlerdi
Sivasspor Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti
TRT'nin acı kaybı! Efsane isim vefat etti
Lükse düşkünlüğüm yok!' Azra Akın'ın mütevazı otomobili olay oldu
Yorumlar