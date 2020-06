ABD'de Atatürk heykeline alçak saldırı

Irkçı Yunanistan vatandaşları tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün ABD'nin başkenti Washington'da bulunan heykeline ırkçı saldırı girişiminde bulunuldu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ABD'nin başkenti Washington'da bulunan heykeline 'Yunan Soykırımı Merkezi' tarafından ırkçı saldırı gerçekleştirildi.

Yapılan alçak saldırıda Atatürk'ün heykelinin üstüne İngilizce olarak, "Yes I am guilty of crimes against humanity!" yani "Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan suçluyum!" yazan bir yazı astılar.

CHP'li Gürsel Tekin'den kınama

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yapılan saldırıyı sosyal medya hesabı üzerinden kınadı.

Tekin saldırı hakkında, "Washington'da bulunan Atatürk heykeline saldırıda bulunan 'Yunan Soykırımı Merkezi'ni kınıyorum. Halklar arasında kin ve düşmanlık yaratma amacı taşıyan ve cehaletten beslenen bu vandallığı lanetliyorum. Kendi vatanımızda hür ve bağımsız yaşama mücadelemiz sonsuza kadar sürecek" ifadelerini kullandı.