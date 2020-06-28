Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (28 Haziran Pazar)

Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 28 Haziran 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 48 bin 309 yeni test yapıldı, 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1413 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 280 bin 144, vaka sayısı 197 bin 239, vefat sayısı 5 bin 97 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 996, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 170 bin 595 oldu.

"Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı." ifadelerini kullandı.