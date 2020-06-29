Elazığ'da ortaya çıktı etçil çekirge büyüklüğüyle dikkat çekti

ELAZIĞ'da ülkemizde zaman zaman görülen 20-25 santim uzunluğa ulaşan, Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirge görüntülendi. Dev çekirge, tarıma zararlı böcekleri yiyerek besleniyor.

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Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yaşayan Mehmet Gürsul, bahçesinde sarı renkli dev bir çekirge fark etti.

İlk defa böyle bir çekirge gören Gürsul, internetten yaptığı araştırmada etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen "Çağaboğan" olduğunu öğrendi. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen Gürsul hayvanı cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

Ayakları 18 metreye kadar uzuyor

18 santimetreye kadar ayakları ve 14 santimetreye kadar antenlerinin uzamasıyla bilinen çekirgenin etçil olduğu; zararlı böcek, kurt,sinek ve diğer küçük çekirgelerle beslendiği öğrenildi. Çekirge ayrıca bacaklarının üzerindeki kuvvetli diken yapısıyla dikkat çekiyor.