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İçişleri Bakanlığı: Birisi gri listede 3 terörist teslim oldu

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı; emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu birisi gri listede yer alan 3 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülme sürüyor.

Bu kapsamda; 2013'te örgüte katılan, 'terörden arananlar'da gri listede yer alan teröristin de arasında bulunduğu 3 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükselmiş oldu.

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