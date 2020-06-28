Üniversite adaylarının YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de sona erdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğrenciler için seferber olan görevlilere teşekkür etti.

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Üniversite adayları; YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) cumartesi, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını pazar günü yanıtladı.

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı. Yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olan 2020-YKS adaylarına 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmadı.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri haftasonu açık bulunduruldu.

Sınavda koronavirüs önlemleri

Bina ve okulların, sınavdan önceden detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.

YKS'nin her oturumunda koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi.

Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleriyle sınava geldi. Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra adaylardan talep edenlere sınav süresince maskelerini çıkarma imkanı tanındı.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.

Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

Bakan Soylu'dan öğrenciler için seferber olan görevlilere teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sınav heyecanı bir başka olur bilirim. Türkiye'nin dört bir yanında, sınava girecekleri okul önünde kimliğini kaybeden evlatlarımıza, üstün gayretleriyle geçici kimlik belgesi çıkarılmasını sağlayan tüm polislerimiz, kaymakamlık ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan videoda polislerin, YKS öncesi kimliğini kaybeden bir öğrenciyi yeni kimlik çıkarmak üzere nüfus müdürlüklerine motosikletle ve ekip araçlarıyla götürdükleri, ardından sınava gireceği okula geri getirdikleri görüntüler yer aldı.