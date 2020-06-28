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Muğla Marmaris'te 5,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, birçok ilde hissedildi.

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem Muğla’nın tüm ilçelerinde ve yakın illerde de hissedildi.

NTV yayınına bağlanan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Şu an için bildirilen bir can kaybı ve hasar yok" açıklamasında bulundu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.
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