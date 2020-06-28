Mersin'de genç kadın fırına ekmek almaya diye çıktı bir daha eve dönemedi
MERSİN'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı Ayşegül Bazna (23), olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz kadının fırından ekmek almak için evden çıktığı aktarıldı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, kaza, Akdeniz Mahallesi'nde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde, Silifke Mersin istikametinde meydana geldi.
Ömer Y. yönetimindeki 06 BOZ 126 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Ayşegül Bazna'ya (23) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kadın asfalt zeminde metrelerce sürüklendi. Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine 112 ekipleri ve polis ekipleri ulaştı. Sağlık ekibi genç kadının kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Fırından ekmek alıp evine gidiyordu
Genç kadının cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil şoförü ise gözaltına alındı. Öte yandan genç kadına fırından ekmek alıp evine doğru gitmek için karşıya geçtiği esnada otomobilin çarptığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.