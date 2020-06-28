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Mersin'de hep merak ettiği göl genç kadının sonu oldu

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de ağabeyi le birlikte internetten gördüğü gölü fotoğraflamak için pikniğe çıkan 25 yaşındaki Zehra A., dengesini kaybedip suya düştü. Talihsiz kadının cansız bedenine ihbarla bölgeye gelen ekipler ulaştı.

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Olay, Tarsus ilçesi bağlı Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu mevkiinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, aslen Şanlıurfalı olan fakat Mersin’de ikamet eden 25 yaşındaki Zehra A., internetten gördüğü ve çok beğendiği Karasu’yu görmek ve fotoğraf çekmek için ağabeyi A.A. (29) birlikte bölgeye gitti.

Dengesini kaybedip düştü...

Burada ağabeyi ile birlikte piknik yapan Zehra A., iddiaya göre su doldurmak için akarsu yanına gittiği esnada ayağı kayarak suya düştü. Akıntının yoğun olduğu suda bir süre sürüklenen Zehra A., daha sonra gözden kayboldu. Zehra A.’nın ağabeyi A.A. kardeşini kurtarmak için mücadele ettiyse de başarılı olamadı. Telaşlanan A.A. durumu hemen güvenlik ekiplerine bildirdi.

Ekipler cansız bedenine ulaştı

Olay yerine jandarma, itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda talihsiz kızın cansız bedeni, düştüğü yerden metrelerce uzaklıkta su içinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtelim.

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